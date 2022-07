Calciomercato Milan – De Ketelaere aspetta. Su Ziyech e Asensio …

Le ultime news di calciomercato sugli obiettivi del Milan, cioè Charles De Ketelaere, Hakim Ziyech, Marco Asensio ma non soltanto

Il telegiornale sportivo di 'SportMediaset' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sugli obiettivi di del Milan , in particolare Charles De Ketelaere ( Bruges ) e Hakim Ziyech ( Chelsea ), ma anche Marco Asensio ( Real Madrid ). Ma non soltanto. Vediamo, dunque, insieme le news del collega Claudio Raimondi.

Stefano Pioli e Paolo Maldini hanno chiamato De Ketelaere, il quale ha rifiutato il trasferimento al Leeds United , in Premier League , nonostante l'offerta di 30 milioni di euro più 5 di bonus avanzata dagli inglesi. Il Bruges, ora, aspetta il rilancio del Diavolo per arrivare a 30 e consentire, così, al ragazzo di abbracciare i rossoneri, sua destinazione preferita.

L'arrivo di De Ketelaere al Milan non esclude, però, quello di Ziyech. Il Milan sta trattando con il Chelsea non sulla base di un acquisto definitivo, bensì di un prestito con riscatto . I 'Blues' vorrebbero l' obbligo , il Diavolo un diritto con partecipazione della società londinese al pagamento dell'ingaggio del fantasista marocchino.

Si allontanano, invece, dal Milan sia Paulo Dybala sia Marco Asensio. Il trequartista del Real Madrid, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, è in uscita ma dovrebbe approdare in Premier League. Lo cercano, infatti, Liverpool e Arsenal: società, queste, che potranno accontentare le richieste di ingaggio del maiorchino, il quale chiede uno stipendio di 6,5 milioni di euro netti a stagione.