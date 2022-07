Calciomercato – L’Inter frena su Dybala: Milan e Roma in agguato

Paulo Dybala 'scaricato' dall'Inter in questo calciomercato estivo? Milan e Roma potrebbero approfittarne. Ma anche all'estero ha pretendenti

Daniele Triolo

Inter, Milan, Roma, Napoli o estero? Dove finirà Paulo Dybala in questa sessione estiva di ? Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola prova a capirci qualcosa in più sul futuro della 'Joya'. Il quale, dopo essersi svincolato dalla Juventus, pensava, forse, di trovare squadra molto più facilmente.

Sembrava potesse essere l'Inter, ma dopo l'acquisto di Romelu Lukaku i nerazzurri hanno 'congelato' la trattativa per Dybala e, di fatto, rimesso in gioco altre pretendenti. Soprattutto alla luce delle parole che ieri Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, ha proferito in conferenza stampa ("Era un'opportunità, ma in attacco siamo a posto cosi").

A questo punto Dybala, con il suo entourage, guidato dall'agente Jorge Antun, deve capire se vorrà ancora aspettare l'Inter, che comunque non è più da considerare netta favorita nella corsa al giocatore argentino, oppure se iniziare ad esaminare nel concreto le altre possibili destinazioni.

Calciomercato: Milan su Dybala ad una sola condizione ...

Il Napoli ha fatto un sondaggio per l'ex juventino, per capire numeri e condizioni dell'eventuale ingaggio del giocatore, ma senza avanzare vere offerte. Nemmeno il Milan ha fatto proposte concrete per Dybala in questi giorni di calciomercato, ma ha provveduto, secondo il 'CorSport', a lanciare segnali. Senza necessariamente ricorrere a canali diretti.

Se Dybala scendesse nelle sue pretese di ingaggio, per esempio, da 7 a 5 milioni di euro bonus compresi, allora il Milan potrebbe sedersi ad un tavolo per valutarne l'arrivo. Da capire se qualcosa possa cambiare nei piani della Roma. Quella del Monza è una suggestione: il sogno di Adriano Galliani è di mettere Dybala in tandem con il connazionale Mauro Icardi. Con Silvio Berlusconi che vuole una grande coppia di attaccanti e il suo club disposto ad aspettare Dybala fino all'ultimo giorno di trattative.

Dall'estero ha cominciato ad arrivare qualcosa negli ultimi giorni: il Siviglia, in passato, gli aveva proposto un contratto da 3 milioni di euro a stagione. Rifiutato. Il PSG ha chiesto informazioni, così come l'Olympique Marsiglia, ma niente di più. La Spagna, ad ogni modo, resta la meta preferita di Dybala se proprio non dovesse riuscire a rimanere a giocare nella Serie A italiana.

L'Atlético Madrid gli avrebbe promesso un'offerta, ma soltanto dopo aver sistemato il reparto offensivo. Il sogno di Dybala resta Barcellona, ma dalla Catalogna non chiamano. L'Arsenal si era fatto sotto, il Manchester United potrebbe farlo qualora partisse davvero Cristiano Ronaldo. Ma il dubbio di Dybala è che la Premier League non sia il torneo più adatto a lui.

Insomma, per l'argentino, ad inizio luglio, c'è un futuro ancora tutto da scrivere. E che adesso potrebbe portare in qualsiasi direzione, non necessariamente nella Milano nerazzurra. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>