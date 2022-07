Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, firma la prossima settimana

Zlatan Ibrahimovic tornerà ad essere un attaccante del Milan in questo calciomercato estivo. La prossima settimana nuovo contratto per lui

Zlatan Ibrahimovic resterà un attaccante del Milan in questo estivo. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, l'attaccante svedese firmerà, la prossima settimana, il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2023 .

Ibra già figurava, come testimonial, nella campagna di presentazione della nuova prima maglia del Milan per la stagione appena iniziata: un indizio della volontà di proseguire insieme. Per concretizzare il comune desiderio di un nuovo matrimonio tra Zlatan e il Milan, l'attaccante e la dirigenza definiranno tra pochi giorni l'accordo per quest'annata.