Calciomercato Milan – Dal Belgio: “De Ketelaere ha rifiutato il Leeds”

Charles De Ketelaere è un obiettivo prioritario del Milan in questo estivo. E, a quanto pare, anche il giocatore avrebbe messo il Diavolo in cima alla lista delle sue preferenze quale prossimo passo della sua carriera. Lo riferisce, in queste ore, il collega belga Tomas Taecke di 'HLN' ('Het Laatste Nieuws').

Il giocatore spera che Milan e Bruges, nelle settimane che verranno, arrivino ad un accordo per il suo trasferimento in Italia. Quello che, però, appare quasi certo che è De Ketelaere al Leeds United non voglia proprio andare. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>