Calciomercato Milan – De Ketelaere-Atalanta, si inserisce il Fulham

I londinesi vorrebbero acquistare il belga a titolo definitivo, ma ...

È previsto, infatti, l'arrivo nelle prossime ore di un'offerta del Fulham per De Ketelaere. I 'Cottagers' non hanno intenzione di prenderlo in prestito, bensì a titolo definitivo. La cosa stuzzica il Milan ma, per 'TMW', la prima proposta del club inglese sarà inferiore ai 20 milioni di euro. Quindi, almeno in prima istanza, non verrà presa in considerazione dai rossoneri. Trattando, però, magari, la situazione potrebbe anche cambiare. Nuovo attaccante, nomi e strategie del Milan >>>