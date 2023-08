Calciomercato Milan – De Ketelaere all’Atalanta: manca solo il suo sì

Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta in questo calciomercato estivo. Quasi tutto pronto per il trasferimento: palla ora al giocatore

Tutto fatto per il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia trovato, nelle scorse ore, un'intesa totale con l'Atalanta. Sia sulla formula dell'operazione sia sulle cifre.