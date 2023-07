Mercato Milan – Capitolo De Ketelaere: cedibile ma… | PM News

Se per il mercato in entrata figura un Milan scoppiettante grazie a diversi acquisti messi assegno in un solo mese, per il mercato in uscita vi è un Milan che non riesce, ancora, a piazzare alcuni giocatori reduci da una deludente stagione. Detto di Origi, Rebic e Ballo-Touré, che potrebbero finanziare l'arrivo di Chukwueze, vi è un altro protagonista in negativo che attende di scoprire il suo futuro.