CALCIOMERCATO MILAN

Cristiano Giuntoli , direttore sportivo della Juventus , lo vorrebbe in bianconero. Poi c'è l' Inter che ha allacciato i contatti con l'entourage del bomber canadese. Ma il Milan , per David, secondo 'SportMediaset' può giocarsi una carta importante nella sessione estiva di calciomercato: Paulo Fonseca .

L'attuale tecnico del Milan, infatti, ha allenato David a Lille nelle ultime due stagioni e, da punta centrale del suo 4-2-3-1 , gli ha fatto fare ben 52 gol in 87 partite . Molto dipenderà da cosa vorrà fare il Diavolo con Tammy Abraham , attualmente in prestito secco dalla Roma e anche dalle richieste in termini di commissioni che gli agenti di David faranno pervenire alle società interessate.

Il Milan, come noto, non ama pagare troppo in commissioni: questo ha frenato anche l'arrivo di Joshua Zirkzee a Milano nell'ultima sessione di mercato. Considerata la folta concorrenza, quindi, per il Milan l'affare David si preannuncia tutt'altro che facile. Ma con il pressing di Fonseca, magari, l'opzione rossonera potrebbe prendere quota nei prossimi mesi. Alle giuste pretese economiche.