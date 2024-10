Calciomercato Milan - Si torna su David per la prossima stagione — Il Lille, però, ha sempre chiesto tanti soldi per il suo bomber, con quotazioni che arrivavano a toccare 60 milioni di euro. Con i 'Dogues', in fin dei conti, David ha già segnato 92 gol in 196 partite ufficiali. Un bomber vero, di razza, nonostante fisicamente non sia certo un gigante e che, per caratteristiche tecniche, può giocare sia da prima sia da seconda punta. Sempre in doppia cifra in campionato, ha iniziato questa stagione con 8 reti in 13 presenze.

Insomma, un attaccante di primo piano che, dal prossimo 1° luglio 2025, sarà svincolato e che, dall'inizio del mese di febbraio del nuovo anno, potrà promettersi ad un nuovo club, firmando un nuovo contratto per muoversi a parametro zero per la prossima stagione. Sembra improbabile che arrivi un rinnovo e, pertanto, il suo nome sarà tra i più appetibili sul calciomercato europeo nel giro di qualche mese.

Con Fonseca 52 gol in due anni in Francia — Nella sede rossonera - ha commentato 'La Gazzetta dello Sport' - su di lui ci sono tante relazioni, tutte positive. Anche perché è considerato un grande lavoratore e, fuori dal campo, un bravissimo ragazzo. Problemi di inserimento nello spogliatoio, insomma, non ci sarebbero. Paulo Fonseca, poi, lo ha già allenato a Lille nelle ultime due stagioni, probabilmente le migliori della carriera del bomber della Nazionale del Canada, con 52 reti (equamente divise per annata) in 87 partite complessive. Con Fonseca giocava prima punta nel 4-2-3-1 a Lille; potrebbe rifarlo al Milan, con Morata un passo dietro.

David, per il quotidiano sportivo nazionale, è sulla lista dei possibili obiettivi di calciomercato del Milan per l'anno venturo. Anche in questo caso, così come fu per Zirkzee, andrebbero valutati i costi in termini di commissioni (che non saranno certo elevate come per l'olandese) e di stipendio. Il vantaggio? Il cartellino è gratis. Occhio, però, alla folta concorrenza perché, a quanto pare, David non piace soltanto al Milan, ma anche a Barcellona, Atlético Madrid, Inter e Napoli oltre che vari a club di Premier League. Torneo che sul ragazzo esercita un certo fascino. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Era vicino alla Juve, ora è sulla strada per il Milan >>>