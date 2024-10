'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dei possibili movimenti del Milan per il calciomercato di gennaio 2025 , ricordando come il Diavolo potrebbe acquistare un centrocampista ( Morten Frendrup del Genoa ) e un esterno d'attacco ( Domenico Berardi del Sassuolo ) per rinforzare la squadra di Paulo Fonseca .

Calciomercato Milan - David per l'attacco del futuro?

Il Milan, poi, potrebbe anche optare per l'acquisto di un terzino sinistro (Patrick Dorgu del Lecce) per rendere felice il proprio allenatore, che, in quella zona di campo, ha poche alternative e tutte acerbe. Non è detto, però, che i salentini lascino partire il danese a gennaio. Si tratta, ad ogni modo, di un discorso che tornerebbe in piedi per la prossima stagione.