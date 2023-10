Calciomercato Milan – Attaccante, piace David ma il prezzo è alto

Jonathan David, attaccante del Lille, obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco della prossima stagione. Andrà in scadenza nel 2025

Non soltanto Benjamin Sesko (RB Lipsia) tra gli obiettivi di calciomercato del Milan in attacco per la stagione 2024-2025, ma, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ai rossoneri continua a piacere - molto - anche Jonathan David.