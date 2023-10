Calciomercato Milan – Attaccante, Sesko profilo preferito da RedBird

Media-gol impressionante nel suo inizio di stagione a Lipsia

In stagione, con i 'Tori Rossi', Sesko ha finora giocato 10 gare e segnato 5 gol tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali: in campo, però, ha trascorso soltanto 351'. Pertanto, segna la media di un gol ogni 70'. Due anni fa, come si ricorderà, il Milan aveva ricevuto in sede gli agenti di Sesko per imbastire una trattativa ma alla fine l'operazione non è mai decollata.