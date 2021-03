Calciomercato Milan – Dalot, conferma molto difficile: i motivi | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Diogo Dalot, classe 1999, è giunto in rossonero in prestito secco dal Manchester United

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Diogo Dalot, classe 1999, terzino portoghese che il Milan ha preso in prestito secco dal Manchester United nel calciomercato estivo 2020.

In questa stagione, finora, Dalot è stato utile al tecnico Stefano Pioli tanto sulla fascia destra, quella sua naturale, in sostituzione di Davide Calabria, tanto su quella sinistra, quando si è adattato per sostituire Theo Hernández.

In rossonero, al momento, il numero 5 ha totalizzato 24 presenze tra Serie A (12), Europa League (10) e Coppa Italia (2). Al suo attivo, anche 2 gol, uno in campionato e uno in Europa, dove ha confezionato anche 2 assist. Totale minuti trascorsi in campo, 1.733.

Basterà, tutto questo, per meritarsi la conferma nel Milan anche per la prossima stagione? Secondo la 'rosea', è molto difficile che ciò accada. Perché, da un lato, c'è il prodotto di casa Calabria ed è in forte ascesa Pierre Kalulu, il cui cartellino è interamente del Milan.

Dall'altro, invece, è complicato essere all'altezza di Theo Hernández. E siccome il Manchester United, per cederlo, chiede non meno di 20 milioni di euro, il ritorno di Dalot ai 'Red Devils' si fa giorno dopo giorno sempre più probabile. Donnarumma resterà al Milan? Le ultime news sul rinnovo >>>