Calciomercato Milan – Dalot tornerà al Manchester United | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: il club rossonero avrebbe deciso di non riscattare Diogo Dalot dai 'Red Devils'. Il suo futuro

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', il Milan ha deciso di non provare a trattenere Diogo Dalot a Milano. Il terzino portoghese, classe 1999, giunto in rossonero la scorsa estate in prestito secco, farà quindi ritorno al Manchester United, club proprietario del suo cartellino. Dalot svolgerà il ritiro estivo della stagione 2021-2022 con i 'Red Devils'. Starà poi al manager Ole Gunnar Solskjær decidere se puntare su di lui o cederlo nuovamente in prestito. Rinnovo Donnarumma, ecco come stanno le cose >>>