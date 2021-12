Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Real Madrid sulle tracce di Kessié”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié piace davvero a tutti. In Spagna danno il Real Madrid di Carlo Ancelotti su di lui

Il Milan potrebbe perdere Franck Kessié a parametro zero nel calciomercato estivo 2022 . Sono tanti, infatti, i club interessati al giocatore ivoriano. Specialmente in Premier League , dove Arsenal, Tottenham e Manchester United sembrano disposti ad accontentare le richieste di George Atangana , manager di Kessié, di un ingaggio intorno ai 9 milioni di euro netti a stagione.

L'Inghilterra, dunque, sembra essere la destinazione più probabile di Kessié, a costo zero, nella stagione 2022-2023. L'offerta del Diavolo per il rinnovo del contratto, infatti, si ferma a 6,5 milioni di euro. Distanza ampia, quasi incolmabile tra le parti e, a questo punto, soltanto un miracolo potrebbe fare in modo che Kessié non approdi in Premier League. Un miracolo oppure il fascino della 'Casa Blanca'.