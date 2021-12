Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Arsenal forte su Kessié”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié giocherà con la maglia dell'Arsenal nella prossima stagione? È già derby londinese!

Daniele Triolo

Una delle questioni più spinose del calciomercato del Milan è il rinnovo del contratto di Franck Kessié. Come noto, infatti, non c'è accordo tra il club di Via Aldo Rossi e George Atangana, procuratore del centrocampista ivoriano, sul prolungamento di contratto con il Diavolo.

Kessié, che attualmente percepisce 2,2 milioni di euro, tramite il suo entourage avrebbe chiesto ben 9 milioni di euro al Milan per restare. Questo a fronte di un'offerta di 6,5 milioni di euro presentata dalla società meneghina. Atangana si fa forte delle tante offerte ricevute per il suo assistito per alzare la posta con i rossoneri.

In particolare, sembra che Kessié a parametro zero sia molto ambito nella Premier League inglese. Il giocatore, da tempo, è nel mirino del Tottenham di Antonio Conte, che già avrebbe voluto portarlo all'Inter. Il direttore sportivo del club londinese, Fabio Paratici, dovrà però vedersela con la concorrenza cittadina dell'Arsenal.

Secondo il portale 'football.london', infatti, i 'Gunners' sarebbero molto forti su Kessié. Edu, il direttore tecnico brasiliano dell'Arsenal, vorrebbe bruciare sul tempo gli 'Spurs' facendo firmare, dal prossimo febbraio, un pre-contratto a Kessié. Alzando, ovviamente, la posta in palio (leggasi stipendio) e utilizzando il 'metodo Arsène Wenger', storico manager dei 'Gunners' dal 1996 al 2018.

Lui, infatti, era solito chiamare spesso i suoi potenziali obiettivi di calciomercato, illustrare loro il progetto Arsenal, far capire loro le prospettive di giocare con la maglia biancorossa ed il ruolo, centrale, che avrebbero avuto in squadra. Nel caso in cui, dunque, come sembra, Kessié non arrivasse ad un accordo con il Milan, ecco che potrebbe andare in scena un appassionato derby di mercato tra Arsenal e Tottenham per mettere le mani sull'ivoriano.