Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Kessié nella lista del Man United”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié non piace soltanto ad Arsenal e Tottenham, ma anche ai 'Red Devils'. Il punto

Il Milan non vorrebbe privarsi di Franck Kessié nelle prossime sessioni di calciomercato, ma, molto probabilmente, sarà costretto a perdere il suo forte centrocampista a parametro zero. Non c'è, infatti, accordo sul rinnovo del contratto di Kessié con il Diavolo (troppo ampia la differenza tra domanda ed offerta) e, intanto, dalla Premier League tanti top club hanno già bussano alla porta del suo manager, George Atangana, promettendo stipendi altissimi per il suo assistito.