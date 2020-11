Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Musacchio torna al Villarreal

Dalla Spagna: Musacchio tornerà al Villarreal

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, Mateo Musacchio – anche ieri assente tra i convocati rossoneri – sarebbe prossimo a tornare al Villarreal. Per il difensore argentino, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, sarebbe un ritorno dato che ha già vestito la maglia dei Sottomarini dal 2010 al 2017. La stampa iberica è dunque sicura: Musacchio tornerà al Villarreal per la stagione 2021-2022, dopo aver dato l’addio ufficiale al Milan dopo quattro stagioni. Resta da capire se il trasferimento avverrà a gennaio oppure a giugno.

Tale scelta, se confermata, andrebbe a cancellare i recenti rumors che volevano Musacchio nel mirino del Barcellona per il mercato di gennaio. I blaugrana sono infatti alla ricerca di un difensore d’esperienza per sostituire l’infortunato Gerard Piqué.

