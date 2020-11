Calciomercato Milan – Il Diavolo torna su un vecchio amore | News

Calciomercato Milan News: Paolo Maldini alla caccia di esperienza

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, è alla caccia di un nuovo difensore centrale per la sessione invernale di calciomercato. La rosa a disposizione di Stefano Pioli, infatti, è un po’ corta in quel settore e, con un rinforzo in più, il Diavolo potrebbe sicuramente guardare alla seconda parte di stagione con più fiducia e tranquillità.

L’obiettivo del Milan, in sede di calciomercato, è quello di acquisire un centrale giovane, di prospettiva. Come ammesso dal direttore tecnico Paolo Maldini, che sia bravo nell’uno contro uno ed in marcatura sul diretto avversario. Per imparare, poi, i dettami tattici della zona ci sarà sempre tempo. Sono tanti, nello specifico, i nomi sul taccuino del club di Via Aldo Rossi.

Si va da Ozan Kabak (Schalke 04) a Matteo Lovato (Hellas Verona). Passando per Mohamed Simakan (Strasburgo) e Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim). Ma è altresì possibile che, alle giuste condizioni economiche, il Milan possa prenderne addirittura due. Questo perché dovrebbero partire Léo Duarte, in prestito, e Mateo Musacchio, a titolo definitivo poiché in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021.

Ecco, allora, che il Milan potrebbe prendere un giovane di quelli sopra, investendo il budget di 20-25 milioni di euro che si è prefisso ed uno un po’ più esperto, magari già rodato in Champions League. Riprende quota, in tal senso, il nome di Antonio Rüdiger, classe 1993, duttile difensore tedesco di proprietà del Chelsea che già conosce la nostra Serie A per aver giocato nella Roma qualche stagione fa.

Rüdiger, finora, ha giocato appena 202′ in stagione tra campionato e coppe, ai margini del progetto tecnico di Frank Lampard e potrebbe giungere al Milan, che già lo aveva trattato la scorsa estate, con la formula del prestito con diritto di riscatto.