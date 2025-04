Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di almeno un rinforzo per reparto. In difesa molto probabile un investimento tra i centrali, visto che Tomori sembrerebbe destinato a partire. In attacco, visti i dubbi su Abraham e Jovic, si potrebbe ricercare un'altra punta. E a centrocampo? Fofana e Reijnders sembrano gli unici certi di restare. Ecco uno dei possibili obiettivi estivi per la mediana.