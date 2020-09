Calciomercato Milan – Dalla Germania: Rashica verso l’Aston Villa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘BILD’, l’Aston Villa sarebbe vicina a Milot Rashica del Werder Brema. Per il giornale tedesco, il club di Premier League avrebbe pronta un’offerta da 18 milioni per convincere il fantasista kosovaro e il club di Brema ad accettare. Rashica è stato accostato con forza negli scorsi mesi anche al Milan, soprattutto quando Ralf Rangnick era davvero vicino ad accasarsi in rossonero.

Al contrario il futuro di Rashica può essere in Premier League, esattamente come un altro profilo accostato al Milan nelle scorse settimane: Wesley Fofana. Il difensore ha rivelato ieri che lascerà il Saint-Etienne per firmare col Leicester.

