PSV, Schimdt: “Dumfries resterà con noi al 100%”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Groningen, Roger Schmidt ha parlato del futuro di Denzel Dumfries, da diverso tempo accostato al Milan come profilo per la fascia destra: “Dumfries rimarrà con noi al 100%, almeno in questa stagione”.

Una chiusura totale da parte del tecnico degli olandesi, ma Mino Raiola continua a proporre il ragazzo alla dirigenza rossonera e non solo. Il Milan, dal canto suo è stato molto chiaro, se esce un terzino ne entra un altro e ad oggi né Conti né Calabria hanno ricevuto offerte importanti tali da convincere il club rossonero a lasciarli partire.

Dumfries, così come Aurier, rimane comunque tra i profili graditi al Milan qualora dovesse essere ceduto uno tra Conti e Calabria. Per quanto riguarda l’ivoriano una possibile trattativa si è arenata anche per l’alta richiesta da parte del Tottenham per liberare il giocatore, nonostante non rientrasse nel progetto tecnico di José Mourinho.

ALBERTINI BENEDICE TONALI: LE SUE PAROLE>>>