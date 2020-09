Tatarusanu a Casa Milan per la firma: scelto il numero di maglia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ciprian Tatarusanu si trova in questi minuti a Casa Milan per la firma sul nuovo contratto col Milan. Dopo aver svolto le visite mediche in mattinata e i test di idoneità sportiva al Centro Ambrosiano nel primo pomeriggio, Tatarusanu si è recato negli uffici di via Aldo Rossi per la firma sul contratto.

Il portiere romeno ormai ex Lione firmerà un contratto triennale e ricoprirà il ruolo di vice Donnarumma svolto nelle scorse stagioni da Pepe Reina e Asmir Begovic. Il 34enne ex Fiorentina, come riportato da Sky Sport, ha scelto la maglia numero 1, dato che Gigio ha sulle spalle il 99. Previsto in giornata il comunicato ufficiale del club rossonero su Tatarusanu.

