Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “L’Arsenal tratta Szoboszlai” | News

Calciomercato Milan: Szoboszlai rischia di volare in Premier League

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, classe 2000, è punto di forza del RB Salisburgo e dell’Ungheria, trascinata ai Campionati Europei. Il giocatore, da tempo, è nel mirino del Milan. Per stessa ammissione del Commissario Tecnico della Nazionale magiara, Marco Rossi, Szoboszlai nel recente passato è stato vicino a vestire la maglia del Diavolo in ben due occasioni.

Ora, però, il calciatore potrebbe prendere la strada di Londra e volare, pertanto, in Premier League già durante la sessione di calciomercato di gennaio. Altro che Milan: per il ‘Daily Star‘, infatti, Szoboszlai potrebbe finire all’Arsenal. I ‘Gunners‘, infatti, avrebbero aperto i negoziati con il RB Salisburgo per l’acquisizione del numero 14 della formazione di Jesse Marsch. L’Arsenal vede il giovane talento ungherese quale alternativa meno costosa rispetto a Houssem Aouar (Olympique Lione).

Szoboszlai può andare via dall’Austria per circa 25 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria inserita nel suo contratto). Il tabloid britannico ha comunque ricordato come sul giocatore, oltre che il Milan, ci sia anche il Real Madrid. Si sfrega le mani il suo procuratore, Matias Esterhazy: il suo assistito, infatti, è praticamente pronto al grande salto in una big del calcio europeo. E, per l’appunto, in Inghilterra sostengano che possa davvero essere l’Arsenal. CALCIOMERCATO MILAN, OSTACOLO IMPREVISTO PER FLORIAN THAUVIN >>>