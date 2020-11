Rossi (Ct Ungheria): “Szoboszlai? Vicinissimo al Milan con Rangnick”

Novità sul futuro di Szoboszlai?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il ct dell’Ungheria Marco Rossi è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo e ha parlato del futuro di Dominik Szoboszlai. “Potesse venire in Italia si completerebbe in tempi brevi. Szoboszlai fu molto vicino al Milan con Rangnick, ma anche il Napoli si è interessato”, ha dichiarato. Il talento ungherese classe 2000 resta, dunque, un obiettivo per il Milan del futuro. Ma la concorrenza resta alta e ancor più agguerrita rispetto agli scorsi mesi, per via delle ottime prestazioni di Szoboszlai dell’ultimo periodo. Su di lui tantissime squadre come Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco e Lipsia. La clausola da 25 milioni offre alle squadre l’opportunità di trattare esclusivamente col ragazzo che potrà scegliere in totale libertà.

