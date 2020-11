Salisburgo, Marsch è certo: “Szoboszlai andrà via a gennaio”

Novità sul futuro di Dominik Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Jesse Marsch, tecnico del Salisburgo, ha parlato così a Futbol podcast del futuro di Dominik Szoboszlai, talentuoso centrocampista ungherese che milita nella formazione austriaca e che piace a tanti club, tra cui anche il Milan: “Dominik Szoboszlai ha tanti estimatori, è un talento incredibile. Se andrà via a gennaio? Sì. Vediamo cosa succede, ma sarei sorpreso se dovesse restare oltre il mercato invernale”.

Sul talento classe 2000 c’è davvero tanta concorrenza, dai club di Premier League come Arsenal e Liverpool, sempre attenti ai giovani in rampa di lancio, a quelli di Bundesliga come il Lipsia che ha ovviamente un occhio di riguardo per i ragazzi del Salisburgo. Attenzione, però, anche ai top club spagnoli, su tutti il Real Madrid. Il Milan lo potrebbe acquistare qualora davvero non riuscisse a convincere Hakan Calhanoglu a rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

