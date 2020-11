Calciomercato Milan – Szoboszlai, intreccio con il Real Madrid / News

Calciomercato Milan: Szoboszlai, intreccio con il Real Madrid

MERCATO MILAN – In questi giorni di mercato il nome di mercato più caldo è sicuramente quello di Szoboszlai. Il centrocampista continua ad incantare sia con la nazionale ungherese e sia in Champions League con il Salisburgo. E’ chiaro che siamo di fronte ad un potenziale top player, che ha tutte le caratteristiche per piacere al Milan. Giovane di talento, costo abbordabile (25 milioni di euro) e enormi margini di crescita.

Come detto più volte, il Milan già in due occasioni è stato praticamente a un passo dal talento ungherese. A novembre scorso, sotto la gestione di Zvonimir Boban, e ad aprile, con Ralf Rangnick, in quel momento l’allenatore in pectore del Milan. Alla fine tutto è saltato, ma il classe 2000 ha continuato a fare bene, inanellando delle prestazioni davvero convincenti.

E’ chiaro però che Szoboszlai non piace solo al Milan, ma anche ad altri big club europei come il Real Madrid. A tal proposito Tuttosport riporta uno scenario interessante. Considerando l’ottimo rapporti tra i due club (vedi gli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz), infatti, ci potrebbe essere una sorta di patto: Szoboszlai agli spagnoli e Brahim Diaz a titolo definitivo in rossonero.

Un'ipotesi che probabilmente non fa sognare i tifosi rossoneri, considerando che Szoboszlai è l'oggetto del desiderio diverso tempo, tuttavia Brahim Diaz sta facendo vedere delle cose molto interessanti. Al momento lo spagnolo non è un titolare del Milan di Pioli, tuttavia ha già segnato 3 gol e realizzato 1 assist in 573 minuti. Insomma, la sensazione è l'ex Real Madrid possa fare bene in rossonero, così come l'ungherese. Vedremo cosa succederà, ma Maldini è pronto a valutare tutte le opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.