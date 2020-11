Calciomercato Milan – Dalla Spagna: offerta per Wijnaldum / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN WIJNALDUM

Ultime Notizie Mercato Milan: Maldini offre per Wijnaldum

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un mercato fatto di occasioni, da un po’ di tempo questi sono i piani del Milan, che però sta riuscendo a sfruttarle decisamente bene. Il lavoro di Paolo Maldini finora è stato più che positivo. Si avvicina gennaio e i rossoneri continuano a valutare diverse situazioni. La prossima possibilità potrebbe chiamarsi Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto con il Liverpool e al momento non sembra voler rinnovare.

Per questo, il suo trasferimento potrebbe avvenire già a gennaio, con i Reds pronti a incassare qualcosa, ma senza fare troppi sconti. In Premier League, infatti, capita spesso di vedere giocatori arrivare a scadenza perché non ceduti a prezzo di saldo. Considerando anche che Wijnaldum continua a giocare ad altissimo livello, il Liverpool continua a chiedere 40 milioni, almeno per il momento…

La scorsa estate sembrava vicino al trasferimento al Barcellona, ma alla fine è rimasto in Inghilterra e il discorso è stato rinviato solo di qualche mese. Il Liverpool sta ancora cercando di trattenerlo, ma il giocatore ha iniziato ad ascoltare offerte, tra cui, secondo todofichajes.com, anche quella del Milan.

I rossoneri sarebbero pronti ad aggiudicarselo: potrebbe essere proprio Wijnaldum a rinforzare la mediana milanista. Il Diavolo aveva cercato Tiemoue Bakayoko, poi andato al Napoli, ma non è riuscito ad arrivare al mediano francese classe 1994. Un rinforzo con quelle caratteristiche serve e Wijnaldum, magari a zero per il prossimo anno, sarebbe un salto di qualità davvero importante. Classe 1990, non è più giovanissimo, ma in quel reparto i giovani al Milan non mancano e Wijnaldum sarebbe garanzia fin da subito.

Maldini ha avviato i contatti e il Milan potrebbe sfruttare i benefici fiscali per garantirgli lo stesso stipendio che percepisce ora con il Liverpool, senza di fatto andare a pagarlo più di tanto. L’obiettivo è prenderlo a zero per il prossimo anno, ma se alla fine il Liverpool abbasserà le pretese un tentativo sarà fatto anche a gennaio.

