PM – Calciomercato Milan – Bakayoko: il Diavolo ci prova, ma il Napoli…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Bakayoko torna o non torna al Milan? Il centrocampista sembrava essere in dirittura di arrivo qualche settimana fa, ma poi le cose sono cambiate drasticamente.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, la trattativa con il Chelsea è difficile, ma non è ancora definitivamente tramontata. Maldini e Massara, infatti, sono consapevoli della volontà dell’ex Monaco di vestire la maglia rossonera, e dunque in queste ore ci sarà un ultimo tentativo. Basta tergiversare, anche perchè siamo vicini alla chiusura del mercato.

C’è però una difficoltà ulteriore da affrontare. Sempre secondo quanto verificato dalla nostra redazione, su Bakayoko ci sarebbe un forte interesse anche da parte del Napoli. Gli intermediari, infatti, sono al lavoro in queste ore per portare il giocatore in Campania, qualora la trattativa con il Milan si arenasse definitivamente. Il centrocampista mette il Milan in pole position, ma sarebbe contento di riabbracciare Gattuso dopo l’esperienza in rossonero. Staremo a vedere, ma il futuro di Bakayoko è ancora tutto da scrivere.

