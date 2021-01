Calciomercato Milan – Conti, la Fiorentina fa sul serio: le ultime | News

Calciomercato Milan: Conti vicino all’addio ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Conti, classe 1994, può davvero lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Il Milan, dopo aver chiuso, in pratica, la cessione in prestito di Léo Duarte ai turchi dell’İstanbul Başakşehir, ora sta analizzando la situazione del suo numero 14.

Conti, in rossonero, è chiuso da Davide Calabria e Diogo Dalot. Il ragazzo vorrebbe restare a giocarsi le proprie chance al Milan con Stefano Pioli, ma inizia a rendersi conto che, così facendo, butterebbe il resto della stagione. Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Parma e Genoa si sarebbero fatte avanti per lui.

Conti, però, non è convinto del tutto dalla formula dell’eventuale trasferimento a ducali o rossoblu, ovvero quella del prestito secco fino al 30 giugno. Discorso diverso, invece, per l’interesse manifestato dalla Fiorentina nei confronti del ragazzo originario di Lecco ed ex atalantino.

I viola, infatti, vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo dopo aver ceduto Pol Lirola all’Olympique Marsiglia. In settimana è previsto un confronto diretto tra l’entourage del calciatore, assistito da Mario Giuffredi, e il Milan per fare il punto della situazione su Conti e valutare quella che sarà l’offerta del club di Rocco Commisso per il ragazzo.

Il Milan, per cedere Conti, vuole non meno di 7 milioni di euro. Ovvero, la cifra residua ancora a bilancio per il cartellino del calciatore, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022.