Calciomercato Milan – Duarte all’İstanbul Başakşehir | News

Calciomercato Milan: Duarte in prestito in Turchia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Léo Duarte ha concluso, almeno per il momento, la sua esperienza in Italia con il Milan. Il difensore brasiliano, classe 1996, gioca nel Milan dall’estate 2019, quando fu prelevato dal Flamengo per circa 11 milioni di euro.

In una stagione e mezza con la maglia del Diavolo, però, non ha mai convinto. Tanti infortuni, problemi di CoVid_19 e scelte tecniche di Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi, hanno portato il numero 43 a collezionare appena 117′ in campo tra Serie A ed Europa League in questa stagione (3 presenze), dopo i 403′ (6 presenze) in campionato dell’anno passato.

Ora, come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, per Duarte all’orizzonte c’è una nuova avventura. Il Milan, infatti, ha definito la cessione dell’ex centrale del ‘Mengão‘ all’İstanbul Başakşehir, club della Süper Lig turca, con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno.

Lì Duarte cercherà di rilanciarsi, trovando continuità sul terreno di gioco per poi, magari, tornare al Milan (è legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno 2024) più forte e pronto, realmente, a giocarsi un posto in Prima Squadra.