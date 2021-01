Calciomercato Milan – Fiorentina e Parma vogliono Conti | News

Calciomercato Milan: Conti è richiesto in Serie A

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Conti, classe 1994, è uno dei giocatori teoricamente in uscita dal Milan. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ e dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, sul calciatore, ex Atalanta, ci sarebbe in particolare la Fiorentina.

Anche il Parma, in base alle informazioni in possesso del quotidiano romano, avrebbe chiesto informazioni sul numero 14 rossonero. Il ragazzo, nonostante le offerte, sembrerebbe però intenzionato a rimanere al Milan per giocarsi le sue carte con Stefano Pioli.

Attualmente, Conti è soltanto terzo nella gerarchia di Pioli, per quanto concerne il ruolo di terzino destro, dietro a Davide Calabria ed a Diogo Dalot. In questa stagione, finora, il calciatore originario di Lecco ha totalizzato 130′ in campo tra Serie A ed Europa League nell'arco di 4 presenze complessive.