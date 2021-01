Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (11/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘, in prima pagina, apre con la rimonta in classifica della Juventus di Andrea Pirlo. Ieri sera 3-1 dei bianconeri al Sassuolo: adesso, nel mirino, c’è l’Inter di Antonio Conte, rivale nella prossima giornata di campionato. In alto, sotto la testata, il rientro di Zlatan Ibrahimović, a pieno regime, nella fila del Milan. Rossoneri pronti a chiudere, sul mercato, per Mohamed Simakan dello Strasburgo. Quindi, in un trafiletto, il commento generale alla 17^ giornata di Serie A, con le vittorie di Napoli, Lazio e Fiorentina.

