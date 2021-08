Calciomercato Milan – Conti in uscita: si cerca una nuova sistemazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti, non convocato nelle ultime amichevoli estive, è in partenza. Ma dove potrà finire?

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, pensa anche alle uscite. Ed il nome di Andrea Conti è uno di quelli che è cerchiato in rosso sulla lista dei partenti. Il terzino destro rossonero, classe 1994, non ha preso parte alle ultime tre amichevoli estive del Milan, contro Valencia, Real Madrid e Panathinaikos, escluso dalla lista dei convocati dopo aver, invece, giocato le prime tre contro Pro Sesto, Modena e Nizza, indossando anche la fascia di capitano nella ripresa.

Segno, inequivocabile, che il rapporto tra Conti ed il Milan sia destinato ad esaurirsi in questi ultimi 15 giorni di calciomercato. Giunto al Milan nell'estate 2017, proveniente dall'Atalanta per 24 milioni di euro, Conti è stato molto sfortunato nella sua esperienza rossonera. Tra lesione di legamenti del ginocchio, ricadute e scelte tecniche, il suo acquisto si è rivelato un flop. Ed ora, con un contratto in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno 2022, il Milan cerca una nuova sistemazione per lui.

Il giocatore non può partire con la formula del prestito, ma soltanto a titolo definitivo. Conti, al 30 giugno 2021, valeva 4,8 milioni di euro in bilancio. Valore ulteriormente ammortato, fino a circa 4 milioni di euro, considerando come siano praticamente passati anche i mesi di luglio ed agosto. Pertanto, piazzando Conti a quella cifra il Milan non registrerebbe una minusvalenza in bilancio, avrebbe ulteriore liquidità di cassa per operazioni in entrata e si libererebbe di un ingaggio lordo di 3,5 milioni di euro.

Ma dove potrebbe finire Conti in questa sessione estiva di calciomercato? Il Milan ha ricevuto varie manifestazioni di interesse. Il club che, più di tutti, corteggia il numero 14 del Diavolo è la Sampdoria. I blucerchiati, allenati da Roberto D'Aversa, vorrebbero Conti poiché il loro tecnico lo ha avuto, anni fa, nel Lanciano quando era giovanissimo e, nella seconda parte della passata stagione, a Parma.