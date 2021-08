Calciomercato Milan – Conti via? L’indiscrezione: “Proposto alla Roma”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti può lasciare i rossoneri in questa sessione. E se andasse nella Capitale? Il punto

Il Milan avrebbe proposto il cartellino di Andrea Conti alla Roma nella trattativa di calciomercato che dovrebbe portare, nei prossimi giorni, Alessandro Florenzi in maglia rossonera. Lo ha rivelato l'edizione odierna del quotidiano romano 'Il Tempo'. Conti, classe 1994, è infatti in uscita dal Milan (ha offerte anche da Sampdoria, Cagliari ma non soltanto) e, per i giallorossi, andrebbe a costituire un'alternativa, sulla fascia destra, a Rick Karsdorp ed a Bryan Reynolds. Il giocatore può lasciare i rossoneri soltanto a titolo definitivo (ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022) e per un valore non inferiore ai 5 milioni di euro: cifra con cui è iscritto a bilancio. Infortunio Kessié: ecco quando potrà tornare in campo con il Milan >>>