Calciomercato Milan – Conti ai margini: la Sampdoria sfida il Genoa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti non rientra nel progetto di Stefano Pioli. Può finire in una delle due genovesi

Daniele Triolo

Non c'è più posto, nel Milan, per Andrea Conti. Il quale, in questa sessione di calciomercato, dovrebbe lasciare ancora una volta il Diavolo. Questa volta, molto probabilmente, per sempre. Ne ha parlato il quotidiano torinese 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Già nella passata stagione il terzino, classe 1994, era stato ceduto a gennaio in prestito al Parma visto che, in rossonero, non trovava spazio, chiuso da Davide Calabria e Pierre Kalulu. Ora al Milan è arrivato anche Alessandro Florenzi e, dunque, per lui le possibilità di giocare si sono ridotte al lumicino.

In totale, Conti ha giocato in rossonero tre stagioni e mezzo, e, di fatto, si è rivelato un investimento sbagliato. È stato molto sfortunato, è vero, saltando 73 gare tra infortuni al legamento crociato, menisco, operazioni, ricadute e problemi muscolari. Che, tra l'altro, ne hanno condizionato anche l'esperienza al Parma degli ultimi sei mesi.

Per uno che, nell'estate 2017, era costato quasi 25 milioni di euro, numeri che pesano. Adesso il club di Via Aldo Rossi si trova alle prese con una situazione delicata: il Milan deve vendere Conti in questo calciomercato estivo, a titolo definitivo, poiché il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2022.

Il primo obiettivo è trovare chi lo prenda. Si è parlato del Cagliari ma, al momento, sembra che Conti possa finire o alla Sampdoria, avversario del Milan lunedì sera nella prima giornata della Serie A 2021-2022, o al Genoa, in un ideale derby di mercato tutto genovese.

Conti ha ancora soltanto 27 anni, ha tutto il tempo per riprendersi e tornare protagonista, sebbene lontano dal Milan. Potrebbe succedere in Liguria, magari con la maglia della Samp, visto che lì c'è il tecnico Roberto D'Aversa. Lo aveva avuto, anni fa, a Lanciano in Serie B; lo aveva rivoluto, a gennaio, a Parma.

La piazza e l'ambiente ideale dove rilanciarsi. Paolo Maldini e Daniele Faggiano, direttore sportivo blucerchiato, ne stanno parlando. Ma la Sampdoria, per prendere Conti dal Milan in questa sessione di calciomercato, pagherà i 5 milioni di euro chiesti dal Diavolo per il suo cartellino?