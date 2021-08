Calciomercato Milan – Schira: “Il Cagliari resta vigile su Conti”

Andrea Conti è in uscita dal Milan. Non solo Genoa e Sampdoria sul terzino destro, anche il Cagliari monitora attentamente la situazione

Andrea Conti è in uscita dal Milan. Non solo Genoa e Sampdoria sul terzino destro, anche il Cagliari monitora attentamente la situazione. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato: "Il Cagliari, come anticipato qualche settimana fa, resta vigile su Andrea Conti come terzino destro. Nuovi contatti oggi a margine dell’acquisto di Grassi con l’agente del giocatore".