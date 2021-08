Calciomercato Milan – Derby tra Genoa e Sampdoria per Conti

Andrea Conti saluterà il Milan in questo calciomercato, ma dove andrà? Si prospetta un derby tra Genoa e Sampdoria per il terzino

Riccardo Varotto

Andrea Conti lascerà sicuramente il Milan in questa sessione di calciomercato. L'ex Atalanta non rientra nei piani di Stefano Pioli e quindi saluterà il Diavolo, ma potrebbe restare in Serie A. Su di lui c'è da tempo la Sampdoria di Roberto D'Aversa, il quale ha già allenato Conti al Lanciano e al Parma.

Da registrare però, anche l'interesse del Genoa. I rossoblu sono alla ricerca di un terzino dopo il ritorno al Chelsea di Davide Zappacosta e il nome del rossonero intriga Enrico Preziosi. La richiesta del Milan per Conti è chiara: cessione a titolo definitivo per 5 milioni di euro, in modo da mettere una plusvalenza a bilancio. Il contratto del calciatore scadrà nel 2022, quindi l'ipotesi prestito non è gradita al Diavolo, dato che perderebbe a zero il numero 14 la prossima estate.

Il giocatore ha fatto sapere che desidererebbe un quadriennale, ma a cifre più basse rispetto a quelle percepire al Milan (ossia circa 2 milioni annui). I club genoani proveranno l'affondo in questa fase finale di mercato col fine di avere un nuovo terzino a disposizione.