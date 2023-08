Calciomercato Milan – Colombo prima opzione del Monza: difficile Muriel

Continua il calciomercato del Milan : i rossoneri hanno messo a segno ben 9 colpi, ma potrebbe presto arrivare il decimo. Il Diavolo, infatti, potrebbe essere alla ricerca di un'altra punta da accostare a Okafor e Giroud . Per questo, il giovane Lorenzo Colombo , potrebbe ripartire in prestito. Ecco le ultime sulla punta.

Calciomercato Milan, colombo sempre nel mirino del Monza

Come riportato da Tuttomercatoweb un'idea che piacerebbe al Monza è quella che porta a Luis Muriel, in uscita dall'Atalanta. Rispetto a lui, però, si legge, sarebbe più possibile l'arrivo di Colombo dal Milan, reduce dalla stagione in prestito a Lecce. I rossoneri, però, dovranno prima chiudere un'altra punta e poi potrebbero lasciare il via libera alla punta italiana. Al momento l'attaccante più vicino ai rossoneri sembrerebbe essere Ekitike del PSG. LEGGI ANCHE: Milan, buona la prima. Ecco gli ottimi spunti visti contro il Bologna