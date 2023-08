Calciomercato Milan – Di Marzio: “Resiste Ekitike. Ecco la formula”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato delle ultime novità sul Milan e sul possibile attaccante. In piedi Ekitike

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri, in questi ultimi giorni, potrebbero andare alla ricerca di un'altra punta per chiudere la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Un nome che circola è quello di Ekitike, attaccante del PSG che potrebbe essere un valido profilo per i rossoneri. Ecco le ultime novità.