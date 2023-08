Milan, buona la prima: ecco gli ottimi spunti visti contro il Bologna

Partiamo dal centrocampo, zona che possiede due nuovi padroni ed interpreti. Reijnders e Loftus-Cheek rappresentano il mix perfetto fra qualità e quantità. Nel match contro il Bologna hanno sbagliato poco o niente, piazzandosi sempre bene o creando spazi per i compagni. L'olandese è un potenziale top di ruolo, giocatore che rischia di avere un futuro da fuoriclasse vero. Ha personalità e senso della posizione, chiede spesso il pallone e non ha alcuna paura di provare la giocata. L'inglese, invece, ha potenza nelle gambe, sradica palloni e si lancia negli spazi. Insomma, quale accoppiata migliore?

Sul piano tattico i due hanno compiti differenti. Non sappiamo ancora se fosse un'esplicita richiesta di Pioli, e quindi che le cose potrebbero cambiare con avversari diversi, ma Reijnders ha giocato quasi come trequartista. Si imbucava negli spazi lasciati liberi da Leao , duettava con Giroud e fungeva da ponte fra i reparti. Loftus-Cheek , al contrario, sembrava avere compiti più difensivi, aiutando Krunic in fase di non possesso. Tuttavia, l'ex Chelsea , quando il Milan recuperava palla, andava a posizionarsi spesso sull'esterno, permettendo a Pulisic di svariare sul fronte offensivo.

Il ruolo di Pulisic

Concludiamo parlando proprio di lui, il giocatore che ha siglato il gol del definitivo 0-2. Pulisic ha impressionato per la qualità delle sue giocate. Pochi palloni persi, tanti spunti in dribbling e sacrificio in fase di pressing. La rete che apre le danze viene avviata proprio dallo statunitense, con il cross che trova Reijnders in area, mentre lo 0-2 arriva dopo un gran duetto con Giroud. Finalmente il Milan ha un giocatore che fa la differenza sulla fascia destra, anche se in realtà sarebbero due con la presenza di Chukwueze. L'impatto di Pulisic lo si può capire meglio se pensiamo al fatto che le azioni più pericolose si sono sviluppate dalla sua parte, togliendo a Leao il peso di dover decidere le partite solo ed unicamente con una delle sue tipiche giocate.