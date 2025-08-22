Calciomercato Milan, Chukwueze via? Ci sono due alternative

Il Milan potrebbe chiudere presto l'ottavo colpo in entrata del suo calciomercato: sarebbe in arrivo Victor Boniface. L'attaccante nigeriano dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. E poi? Il Diavolo potrebbe comunque guardarsi intorno alla ricerca di possibili tasselli interessanti per chiudere e completare al meglio la rosa.