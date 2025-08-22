Calciomercato Milan, Chukwueze via? Ci sono due alternative

Il primo, conclude il quotidiano, avrebbe una valutazione di 20 milioni complessivi e piacerebbe tanto alla dirigenza, ma potrebbe servire l'ulteriore uscita di Chukwueze.
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan potrebbe chiudere presto l'ottavo colpo in entrata del suo calciomercato: sarebbe in arrivo Victor Boniface. L'attaccante nigeriano dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. E poi? Il Diavolo potrebbe comunque guardarsi intorno alla ricerca di possibili tasselli interessanti per chiudere e completare al meglio la rosa.
Secondo 'Tuttosport', il calciomercato del Milan potrebbe subire un rallentamento dopo il colpo Boniface, in attesa delle occasioni degli ultimi giorni di agosto. In caso di uscita di Samuel Chukwueze, si legge, i rossoneri potrebbero accelerare per uno tra Harder (che sarebbe vicino al Rennes) dello Sporting e Rayan del Vasco, esterno d'attacco brasiliano classe 2006.
