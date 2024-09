Nelle ultime ore di calciomercato , per il Milan sembrava potersi aprire una porta per la possibile cessione di Ismael Bennacer . L'algerino sembrava potesse passare al Marsiglia ( opzione ancora possibile per gennaio ). Dato il poco tempo a disposizione, Isma è rimasto in rossonero. Ma su chi si sarebbe gettato il Diavolo in caso di cessione del mediano ? Ecco il retroscena svelato.

Calciomercato Milan - Moretto rivela: "Rabiot? Al posto di Bennacer si puntava Chukwuemeka"

Come riportato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, il piano del Milan non prevedeva Adrien Rabiot. Come scritto su SOS Fanta, infatti, se fosse uscito Bennacer nelle ultime ore del calciomercato estivo, allora il club rossonero avrebbe fatto un tentativo last minute per Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il centrocampista inglese non rientrava nei piani di Maresca e voleva una nuova esperienza. Con Rabiot, rivela Moretto, ci sarebbero stati dei contatti solo a inizio calciomercato ma il tema non sarebbe andato oltre soprattutto perché la mamma, Veronique, non avrebbe mai dato una risposta reale al Milan. Chukwuemeka, al contrario, era una pista pronta ad aprirsi del tutto. Moretto non esclude che ci possano essere novità al riguardo durante il calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Milan, nuovo spunto tattico: ecco tre motivi per passare al 4-4-2