Calciomercato Milan – Rabiot, rossoneri stanchi: cosa filtra dal Diavolo

Il Milan non ha iniziato al massimo la sua stagione. I rossoneri guidati da Paulo Fonseca in panchina hanno pareggiato due partite e persa un'altra in tre gare di Serie A. Ora siamo in pausa per le partite delle varie Nazionali. Quello che non va mai in pausa è il calciomercato , visto che mancano pochi mesi a gennaio, quando inizierà la sessione invernale .

Calciomercato Milan - Rabiot saltato? Ecco cosa filtra dalla società. E la Juventus...

Il Milan, come riportano i colleghi di Tuttomercatoweb, avrebbe lasciato andare Rabiot dopo l'ennesima richiesta altissima. Non è detto che i contatti non si ravvivino, ma dalla società rossonera, si legge, filtrerebbe una certa stanchezza per quanto riguarda le richieste fatte durante le contrattazione nel calciomercato estivo. E per quanto riguarda la Juventus? Sempre TMW svela l'offerta bianconera per Rabiot: 7,5 milioni di euro per due anni, netti, al giocatore. Di fatto quando Allegri se n'è andato ha deciso di salutare anche lui. Vedremo quale sarà il futuro di Rabiot, al momento ancora svincolato e libero di firmare con chi vuole, quando vuole.