Calciomercato Milan – Chukwuemeka torna di moda: possibile il prestito

Il Milan starebbe e potrebbe puntare forte sul centrocampo nella prossima sessione di calciomercato . Anche dato il serio infortunio di Benancer, i rossoneri, potrebbero prendere almeno un paio di mediani da inserire in rosa. Non solo le voci su Kamada , l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla anche di un possibile ritorno di fiamma.

Calciomercato Milan, torna di moda Chukwuemeka?

Ruben Loftus-Cheek, si legge, non sarebbe l'unico centrocampista del Chelsea che è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione: per i rossoneri, infatti, ci potrebbe essere anche un ritorno di fiamma per Carney Chukwuemeka, giocatore già cercato la scorsa estate dal Diavolo quando era all'Aston Villa. La rosea aggiunge che il 19enne potrebbe essere preso in prestito. Il nome del centrocampista blues, si aggiunge a una già lunga lista. Il calciomercato del Milan si prospetta bollente. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Milan, che rivoluzione in estate!