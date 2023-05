Calciomercato Milan – Loftus-Cheek dice si: costa 25 milioni

Calciomercato Milan, obiettivo Loftus- Cheek

Il Milan, si legge, avrebbe raccolto un primo si. Per il prossimo calciomercato, Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, sarebbe molto interessato a trasferirsi in rossonero. Il mediano ha un contratto in scadenza nel 2024, ma i blues vorrebbero 25 milioni, che potrebbero anche ridursi. La Gazzetta, parla anche dei pregi e difetti del calciatore. Un centrocampista box-to-box con fisico e tecnica che sa e può fare tutto sul campo. Difetti? Continuità ed infortuni. Loftus-Cheek potrebbe essere uno dei colpi del calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, sfida alla Juve per un esubero del Real?