Calciomercato Milan – Kamada gol ed esperienza: colpo per Pioli

Calciomercato Milan, Kamada colpo a zero

Il Milan, si legge, guarda anche a Francoforte, dove avrebbe individuato un'occasione in Daichi Kamada, centrocampista giapponese in scadenza a giugno, cosa che lo distingue da Loftus-Cheek. Non mancherebbe la concorrenza, ma potrebbe essere molto utile per il Milan. Kamada, si legge, è bravo sui calci da fermo, cosa che manca al Milan e ha segnato 17 gol nelle ultime tre edizioni della Bundesliga. Altra componente che è mancata in questa stagione ai rossoneri. Per Pioli, potrebbe essere un ottimo colpo di calciomercato.