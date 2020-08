Calciomercato Milan – Chiesa piace a tutti: Juventus in vantaggio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Pioli, confermato sulla panchina del Milan per altre due stagioni, avrebbe chiesto alla dirigenza due specifici rinforzi. Entrambi giocatori di quella Fiorentina che Pioli ha allenato prima di sedere sulla panchina rossonera.

Si tratta del difensore serbo Nikola Milenković e dell’esterno offensivo Federico Chiesa, entrambi classe 1997. E se per Milenković il Milan può sempre giocarsi la carta Lucas Paquetá, per Chiesa la situazione è ben differente. Il calciatore, infatti, sebbene abbia ricevuto il via libera alla cessione dal Presidente viola, Rocco Commisso, ha un’alta valutazione di mercato.

Per meno di 60-70 milioni di euro non si muoverà da Firenze. Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Chiesa piace a Juventus, Inter, e, appunto, Milan, oltre che a qualche squadra della Premier League inglese ma se c’è una squadra italiana che, al momento, è in vantaggio sulle altre, questa è la Juventus.

Il motivo è semplice: i bianconeri hanno in casa delle contropartite tecniche gradite ai viola che potrebbero contribuire al felice esito dell’operazione Chiesa (il quale, giova ricordare, aveva trovato già un’intesa con la Juventus la scorsa estate prima di essere ‘bloccato’ da Commisso in riva all’Arno).

Si tratta di Cristian Romero, rientrato dal prestito al Genoa e di Daniele Rugani per la difesa e di Rolando Mandragora, che verrà riacquistato dall’Udinese, per il centrocampo. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

