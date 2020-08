Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: i paletti di Raiola | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sono giorni caldi, questi, in casa Milan, per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, che rappresenta la priorità del momento. L’accordo tra il bomber svedese ed il club di Via Aldo Rossi, infatti, è in scadenza ed andrà trovata una soluzione per il suo prolungamento.

Si va verso la fumata bianca tra le parti, anche perché tanto il Milan quanto Ibrahimovic vogliono proseguire insieme nella stagione 2020-2021. È stato dunque messo, per ora, in stand-by, il prolungamento di contratto del portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, il cui accordo con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2021.

Una questione, però, che andrà affrontata molto presto con il medesimo agente di Ibrahimovic, Mino Raiola. Ieri Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ricordando come Donnarumma voglia restare al Milan e come il Milan voglia trattenere Donnarumma, ha anche sottolineato, però, come “Raiola aspetti il momento giusto per fare richieste importanti“.

Ma di quali richieste potrebbe trattarsi? In primis, quella di prolungare il contratto per un paio di stagioni al massimo, portando la scadenza al 30 giugno 2023, anziché firmare, ad esempio, un quinquennale, per consentire a Donnarumma, qualora il Milan non torni competitivo in tempi brevi, di assicurarsi una ‘exit strategy‘ in un futuro non troppo lontano.

Sempre su questa linea, quindi, potrebbe configurarsi l’inserimento, nel nuovo contratto di Donnarumma con il Diavolo, di una clausola di rescissione non eccessivamente alta (si parla di 50 milioni di euro) che consentirebbe al Milan, in caso di cessione del numero 99, di realizzare una maxi-plusvalenza ed a Raiola di poter piazzare il suo assistito, potenziale fenomeno, altrove ad un prezzo accessibile.

Infine, la questione ingaggio. Attualmente Donnarumma percepisce 6 milioni di euro netti a stagione. Si parla della possibilità di rinnovare alle stesse cifre, ma gli ultimi ‘rumors‘ dicono che Raiola sia intenzionato a chiedere un po’ di più. Il fondo Elliott Management Corporation farà quest’importante eccezione al ‘salary cap‘?

C’è anche da considerare come l’intera vicenda Donnarumma possa essere ‘sbloccata’ mediante l’inserimento nel contratto di una percentuale in favore di Raiola in caso di futura cessione del portiere. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

