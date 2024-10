Calciomercato Milan - Chiesa possibile? Solo in un caso: c'è un ostacolo

Federico Chiesa, come scrive Calciomercato.com, potrebbe parlare ancora con Slot, per cercare il suo posto nel Liverpool. Possibile un prestito o una cessione durante la sessione di calciomercato invernale? Sarebbe un'ipotesi molto complessa perché gudagna circa 7,5 milioni a stagione fino al 2028. Un contratto non tanto sostenibile per la Serie A. Un'opzione potrebbe essere quella di un prestito in Italia con una parte di ingaggio pagato dal Liverpool. In quel caso, si legge, ci potrebbe pensare il Como e potrebbe diventare un'ipotesi anche per il Milan. Prima però servirà capire quale sarà la decisione finale del Liverpool.